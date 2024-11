KUULA | Kas insenerid suudavad ajaga kaasas käia ja uusi nõudmisi ellu viia?

Podcast’is „Ehitus 2025+“ jagasid Eesti Ehitusinseneride Liidu juhatuse esimees Lehar Leetsaar, juhatuse aseesimees Andres Piirsalu, Merko Ehituse mudelprojekteerimise projektijuht Alan Väli ja Kombikoni juhatuse liige Magnus Lelumees oma nägemusi, kuidas ehitusvaldkonna tulevikku kujundada ning milliseid väljakutseid see kaasa toob.

„Muutused on kiired ja insener peab ajaga kaasas käima,“ sõnas Leetsaar. „Ainuüksi joonistamisest on tänapäeval saanud 3D-modelleerimine ja kaugkohtumised, mis muutsid protsessi kiiremaks ning täpsemaks.“ Külalised tõid esile ka noorte vajaduse valdkonnas – nendeta jääksid innovaatilised lahendused rakendamata. Samas tõdeti, et tehnoloogia areng on mõnele insenerile, eriti kogenud spetsialistidele, osutunud keeruliseks. „Eks vanemad insenerid vajasid rohkem kohanemisaega,“ lisas Piirsalu, viidates, et pidevad muutused ja uuendused nõudsid mõtteviisi kohandamist.

Roheteemadele keskendudes tõi Väli esile, et süsinikujalajälje mõõtmine peab muutuma sama tavaliseks kui energiamärgised. „Järjest enam nõutakse, et materjalide valik vähendaks ehituse mõju keskkonnale,“ sõnas ta. Rääkides ehitustehnoloogia uuendustest, märkis Lelumees, et ehitusprojektide efektiivsuse tõstmise nimel võiks suurem osa tööst toimuda tehases, mitte platsil, kus töö oli sageli aeglasem ja materjalikasutus vähem optimeeritud.

Lisaks selgus, et valdkond seisis silmitsi noorte järelkasvu probleemiga. Külalised nentisid, et ehitusalale tulijaid oli igal aastal vähem, kui tarvis. „Hinnanguliselt vajasime aastas umbes 200 noort inseneri, kuid kõrgkoolidest tuli neid alla selle,“ sõnas Piirsalu, lisades, et sellest puudujäägist tulenevalt võis see mõjutada ehitusvaldkonna kvaliteeti ja arengut. „Ehituse tulevik nõuab suuremat panust kutsehariduse ja praktikavõimaluste arendamisse,“ rõhutas Leetsaar.