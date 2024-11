Ilma nii kaubast kui ka rahast. Pürotehnika tellimine välismaalt on taas sagenenud, ametid hoiatavad ohtude eest

Paugutite ohtlikkust näitab see, et nende kasutamisega on sageli tekitatud ulatuslikku varalist kahju. Pauguti tõrgete tõttu või ebaõige kasutamisega on inimesed tekitanud endale ja teistele väga tõsiseid tervisekahjustusi. Ilma on jäädud näppudest, või on saadud tugevaid näo- või kuulmiskahjustusi.