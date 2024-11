Seitsmeaastane laps sai tööpakkumise Venemaa IT-firmalt

Peterburist pärit Sergei hakkas endale nime looma juba viiaastaselt, laadides YouTube keskkonda üles videoid, mis selgitavad koodikirjutamise põhitõdesid.

Nende videote põhjal saatis infoturbefirma Pro32 talle kirjaliku tööpakkumise ettevõtte koolitusjuhi ametikohale.

Venemaa seaduste kohaselt ei saaks aga Sergei enne 14-aastaseks saamist ühtegi tasustatud rolli asuda.

Pro32 tegevjuht Igor Mandik ütles BBC-le, et firma on juba arutanud Sergei vanematega, kuidas õnnestuks lapsega senimaani koostööd teha. „Tema isa oli üllatunud ja ütles, et [nad] on väga õnnelikud ja ootavad huviga, millal Sergei ettevõttega liituda saab,“ ütles Mandik.

„Kodeeriv Mozart“

Sergei paistab oma videotes silma entusiastliku olekuga. Rääkides vene ja kohati veidi vigases inglise keeles, läbib ta samm-sammult kodeerimise väljakutseid.

Tema YouTube’i kanalil on üle 3500 tellija, kes on huvitatud programmeerimiskeelte Python ja Unity õppimisest või soovivad rohkem kuulda närvivõrkudest, mis on paljude tehisintellekti tööriistade aluseks.

Mandik sõnas, et Sergei ei näidanud mitte ainult tähelepanuväärseid arendajaoskusi, vaid ka „võrdväärselt ainulaadseid“ oskusi õpetamisel.

„Minu jaoks on ta omamoodi Mozart. Ma olen täiesti kindel, et kui ta saab 14-aastaseks, on ta õpetamise ja arendamise guru ning seetõttu ootame seda aega väga,“ ütles ta.

Madiku hinnangul võiksid Sergeilt õppida mitte ainult kodeerijad, vaid ka Moskvas asuva Pro32 müügimehed ja raamatupidajad.

Arvestades, et jätkuv kurss muutub tõenäoliselt oluliselt, pole palgaosas lubadusi veel antud. „Me peame ootama seitse aastat,“ ütles Mandik. „Siis alustame kindlasti vestlust tema palgast.“

