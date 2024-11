Tuntud Eesti ettevõtjad ostavad soomlastelt Kristiine keskuse

Cityconi börsiteate põhjal on tehingu hinnaks 129 miljonit eurot. Keskuse müügihind on seega Soome börsifirma teatel 9% väiksem kui Citycon oma bilansis kajastas. Tehingust saadud raha kasutab Soome firma, et vähendada võlakoormust. Citycon ostis Kristiine keskuse 2011. aastal 105 miljoni euro eest.

Kristiine keskuse uue omanikfirma osanikud on Ivar Vendelin, Anders Anderson, Taavet Hinrikus, Kristjan Rahu, Priit Koit, Toonart Rääsk, EfTEN Real Estate Fund 5, Tõnu Uustalu ja Viljar Arakas. EfTEN Real Estate Fund 5 on börsil noteeritud EfTEN United Property Fundi suurim investeering, mistõttu saavad kaubanduskeskuse omanikeks ka pea 6000 Eesti jaeinvestorit. Börsil olev fond investeerib antud juhul 2,5 miljonit eurot.

Keskust hakkab valitsema eraldi varahaldusettevõte, mille partnerid on EfTEN Capital, Ivar Vendelin ning Anders Anderson. Keskuse igapäevajuhtimine jääb EfTEN-i ülesandeks.

„Kristiine keskus saab endale Eesti investorite näol tugeva omaniku, kelle jaoks ei ole tegemist lihtsalt järjekordse investeeringuga, vaid Tallinna elanikena tunneme kõrgendatud vastutust südalinna olulise tuiksoone arengu eest. Tegu on väga tuntud kaubamärgi ja populaarse keskusega, mida külastab aastas kuus miljonit inimest. Kristiine keskuse omandamine on 2024. aasta üks suurtehing ning kinnitab, et Eesti kapital on jätkuvalt valmis panustama,“ ütles EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas pressiteates.

„Täna valitseb turul olukord, kus Eesti kapitalil on võimalusi ja julgust Eestile olulisi ettevõtteid omandada. Tore, et soliidne investorite grupp moodustus väga kiiresti ja olen kindel, et see ei jää meie viimaseks sammuks. Mul on väga hea meel, et mõte, mis meil suve alguses tekkis hea sõbra Viljariga Niitvälja golfiväljakul, on jõudnud eduka lõpuni,“ ütles investor ja loodud uue varahalduri partner Ivar Vendelin.