VIDEO | Erikomisjon arutas Auvere elektrijaama töökindlust

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu tõi esile, et riigikontroll tuvastas, et pole selge, millal jaam töökindluse saavutab. „Auvere jaamal on suur roll Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamisel, kahjuks on projekt rakendunud tõsiste puudustega,“ märkis Reinsalu.