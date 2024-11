Kohus vähendas oluliselt Tulevale määratud trahvi. Finantsinspektsioon kaalub otsuse vaidlustada

Finantsinspektsioon kaalub nüüd aga trahvisumma vähendamise otsuse edasi kaebamist. Kohtuotsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul. „Rikkumised finantssektoris ei tohiks olla kasumlikud ega lõppeda trahvidega, mille suurus on moonutatud. Konkreetse rikkumise eest oleks saanud ettevõttele teha trahvi kuni 400 000 eurot ja kuna vahepeal on finantssektoris trahvimäärasid tõstetud, siis täna oleks sarnaste rikkumiste korral trahv isegi kuni 5 miljonit eurot. Kui trahvisummasid sellises ulatuses vähendada, tekib õigustatud küsimus, kas riigil on otstarbekas üldse sekkuda väärteokaristustega,“ lisas Tammer.

Nimelt teatas finantsinspektsioon jaanuaris, et teeb Tulevale 100 000 euro suuruse trahvi, kuna inspektsioon tuvastas, et Tuleva Fondid AS avalikustas ajavahemikul 20.–31.07.2023 finantsteenuste reklaamid, mis ei vastanud kõikidele reklaamiseaduses ja investeerimisfondide seaduses (IFS) sätestatud nõuetele. Reklaamid ei sisaldanud üleskutset tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Lisaks ei olnud osadel reklaamidel kohustuslikku märget selle kohta, kus on võimalik tutvuda fondi pakkumiseks koostatud prospekti ja põhiteabega. Ettevõte avalikustas ka selliseid reklaame, mis andsid näilise tagatise fondi tulususe kohta või mis olid eksitavad. Tuleva ei nõustunud trahvisummaga ning vaidlustas selle kohtus.

„Harju maakohtu otsus kinnitas finantsinspektsiooni seisukohta, et Tuleva Fondid AS rikkus reklaamiseadust, mis on mõeldud tarbijate kaitsmiseks ja õiglase konkurentsi tagamiseks. Finantsteenuste reklaamid peavad olema selged, ausad ja vastama kehtestatud nõuetele selleks, et tarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid,“ kommenteeris kohtuotsust finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Finantsinspektsioon viitas, et kui kohus nõustus seisukohaga, et Tuleva Fondide finantsteenuste reklaamides esinesid olulised puudused, siis kuna neil puudusid varasemad karistused ja kohtul puudub ka alus arvata, et pensionifondide valitseja võiks jätkata õigusrikkumiste toimepanemist, siis vähendas kohus trahvisummat.

Tuleva juht: tegime kolm viga

Tuleva juht Tõnu Pekk tõlgendas kohtuotsust aga teisiti, nähes, et otsus tõestab, et kui puudujääke esines, siis kohus pidas Tuleva süüd väikseks, mistõttu ka trahvisummat vähendati.

„Kohtu sõnul peavad pensionifondide reklaamid olema mõistetavad kõigile inimestele, sõltumata nende finantsteadmistest. Kohus leidis, et meie postitused ei olnud üheselt arusaadavad. Võtame seda arvesse ja jätkame finantsmaailmast selgelt rääkimist, et igaüks saaks teha pensionifondi valikul teadlikke otsuseid. See on ka meie põhikirjaline eesmärk,“ kirjeldas Pekk klientidele saadetud kirjas.

Nii viitab ta, et vaidluse käigus analüüsis kohus põhjalikult pensionifondide reklaamidele esitatavaid nõudeid. Kohus rõhutas otsuses, et pensionifondide reklaamid peavad olema mõistetavad ka väga madala finantsteadlikkuse ja ettevalmistusega inimestele. Tuleva juht tõdes, et kohus tuvastas kolm viga, mida nad tegid 2023. aasta juulis tehtud postitustes.

Esiteks, finantsteenuse reklaamidele tuleb lisada üleskutse tutvuda selle tingimustega ning pidada nõu asjatundjaga. Pensionifondide reklaamimisel tuleb lisaks avaldada info, kus on võimalik tutvuda prospekti ja põhiteabega. „Mõningatel meie postitustest olid need üleskutsed nähtavad alles pärast „Vaata lisaks“ nupu vajutamist. Kohtu hinnangul võisid seetõttu inimesed valida pensionifondi kergekäeliselt, otsust kaalutlemata.“

Teiseks leidis kohus, et mõned Tuleva reklaamid võisid olla eksitavad. „Kasutasime postitustes lauset „Ainsana aus statistika“. Mõne postituse juures oli lause mõtet selgitatud: pensionifondide võrdlemisel sageli moonutatakse fondide tootluseid, kuid Tuleva näitab tootlust alati õigesti. Meie rakenduses on näha inimese personaalset tootlust aasta baasil. Avaldasime selle kohta ka blogipostituse. Ent mõnede selle sõnumiga postituste juures lisaselgitust polnud. Kohus leidis, et ilma lisaselgituseta reklaamid polnud tarbijale arusaadavad,“ lisas Pekk.

Kolmandaks viitab Pekk, et üks nende postitus võis kohtu hinnangul mõnele inimesele anda näilise tootluse garantii. „Kasutasime lauset „Säilita oma pensionivara tootlikkus ja vali madala tasuga indeksfond“. Meie eesmärk oli selgitada, et tasud võetakse pensionifondi tootlusest maha ning et kogujal tasub eelistada madala tasuga fonde. Kohus leidis, et see on oluline ja investori huvi silmas pidav mõttekäik, kuid see ei pruugi olla kõigile kogujatele arusaadav.“

Pekk lisas, et täna nad enam selliseid postitusi ei teeks. „Vahetult pärast postituste avaldamist täpsustasime Tuleva teavitustegevuse reegleid, et see vastaks nõuetele ja oleks igaühele arusaadav. Samuti loobusime teavitustegevuses väliste teenusepakkujate kasutamisest, et telefonimängus ei läheks midagi kaduma. Praegu vaatab iga teavituse läbi mitu inimest. Loodetavasti on tulemusi ka näha,“ sõnas ta.

„Edaspidi peavad meie sõnumid olema veelgi lihtsamad ja arusaadavamad. Meie meelest ei muuda teavitust arusaadavaks väikeses kirjas avaldatud hoiatustekst, vaid igaühele arusaadav peab olema teavitus ise.“

