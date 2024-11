VIDEO ja FOTOD | Riik müünuks Nordica 10 miljoni euro eest maha. Taristuminister Svet: see on olnud arvukate valitsuste egotripp

„Lõppkokkuvõttes mitu valitsust on toetanud Nordicat, pikendanud selle tegevust ja pannud sinna raha juurde. See näitab, et oleme ühiskonnana eksinud,“ selgitas Vladimir Svet, miks ta nimetab lennufirmat arvukate valitsuste egotripiks.

Ta lisas, et Eesti ei peaks enam kordama seda kaks korda tehtud viga ning edaspidi tuleks keskenduda Tallinna lennujaamale, mis on väga edukalt suutnud siia uusi lennufirmasid ja -liine tuua. „Me ei pea riigi raha eest tegelema ettevõtlusega seal, kus sel pole selget, strateegilist eesmärki Eesti riigi jaoks.“

Svet kiitis peaminister Kristen Michalit, kes lõpuks otsustas, et Nordica tuleb maha müüa. Lõpuni välja loodeti, et see õnnestub. Augustis leitud investor Lars Thuesen oleks Nordica ostnud 10 miljoni euro eest, mille ta oleks maksnud kolme aasta jooksul.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu tõdes, et vahepeal said nad ühelt Saksa ettevõttelt ka 27 miljoni eurose pakkumise, kuid kuna firma ei suutnud mitu kuud tõendada oma rahaallika olemasolu, ei mindud selle pakkumisega edasi.

Lars Thuesen loobus lõpuks ostmisest, sest hindas lennufirmaga seotud riski liiga suureks, iseäranis seda, et suurel osal lennukitel polnud talvehooajaks tööd. Viimastel andmetel oli Nordica lennukiparki kuulunud 11 lennukist tööd ainult neljal.

Investor loobus viimasel hetkel

Esmaspäeval, 18. novembril teatas investor Lars Thuesen Nordic Aviation Groupile, et ei kavatse ettevõtte erastamisega jätkata. Seetõttu otsustas ettevõtte juhatus majanduslikku olukorda hinnates, et lennufirma tegevus lõpetatakse ning esitatakse Nordic Aviation Group AS-i ja Regional Jet OÜ (Xfly) pankrotiavaldus.

„Nordic Aviation Group ja Xfly on viimase 15 kuuga ehk alates uue juhtkonna tööleasumisest augustis 2023 läbinud keerulise teekonna. See protsess on nõudnud kogu meeskonnalt suurt pingutust, et viia lennufirma uuele ja kestvale teele,“ selgitas Nordic Aviation Groupi tegevjuht Remco Althuis.