Maakler: kortermaja tasub renoveerida juba praegu, hiljem on veel kallim

„Kuna ehitushinnad ja euribor on tõusnud, siis on üha rohkem kuulda majaelanikelt murenoote, et kas me saame renoveerimist endale üldse lubada,“ selgitab Juhanson hetkeolukorda. „Mõne hoone puhul tõuseks remondifondi kuumakse korteri kohta 3–4 eurole ruutmeetri eest, mis teeks 65 ruutmeetri suuruse korteri puhul 195–260 eurot. Tegemist on suurte summadega ning see paneb paljud inimesed vastu hääletama.“

Täpsemad kuumaksed paneb paika laenu omafinantseeringu suurus, renoveerimistööde maht ja laenu pikkus. Kehvemas seisus on need majad, kus pole seni remondifondi märkimisväärselt kogutud või kus on hiljuti käidud mõne töö tõttu suurem summa välja.

Samas tasub Egon Juhansoni sõnul arvestada sellega, et praegu renoveerimisega alustades saab edasisi hinnatõuse vältida. „Ehitushind jätkab laias laastus kasvu. Suurenevad ka erinevad nõuded ning kulukust lisab rohepööre,“ sõnab ta.

Laenumakse jääb ajas enam vähem samaks, muutuseks võib olla ainult euribor, mis perspektiivis jätkab langust. Inflatsioon muudab laenu aga aastatega üha odavamaks.

Maja renoveerimise puhul räägitakse kõige enam küttehinnast, kuid tegelikult on kasud palju suuremad. Paranevad elukeskkond, ventilatsioon ning üldine heaolu.

„Mis aga puudutab ostjate huvi, siis on renoveeritud majad alati teistest ees. On teada fakt, et likviidsem on remonti vajav korter korras majas kui renoveeritud korter hooldamata elamus. Ka pangad finantseerivad kõrgema energiaklassiga majadesse ostetavate korterite laene parematel tingimusustel,“ ütleb Egon Juhanson kokkuvõtteks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada