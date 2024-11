Läti börsifirma DelfinGroup alustab tarbimislaenude pakkumist Leedus

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņši sõnul on tegu strateegilise sammuga, mis tugevdab ettevõtte positsiooni Leedu finantsteenuste turul ja on kooskõlas ettevõtte arengueesmärkidega. Ta lisas, et Leedus nähakse suurt potentsiaali ja arenguvõimalusi.