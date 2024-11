Eesti naine viis mobiil-ID Aserbaidžaani. Nüüd plaanib ta seda teha ka laiemas maailmas

Ta otsustas suunduda ettevõtlusesse, aga 2005. aastal Eestis veel erilist idufirmade buumi ei olnud. Haldusjuhi ja politoloogi taustaga Krimpel oli küsimus, kust uuesti alustada. Selge oli see, et Eesti on liiga väike ja siin ta endale rakendust ei näinud. „Valik langes Aserbaidžaani peale. Esiteks on meil ühine minevik ja ka arenguprotsessid. Minu sihtriik pidi olema see, kus on tahet ja ressursse, et reforme ellu viia,“ ütleb Krimpe nüüd. Vähem oluline ei olnud ka see, et tema ema ja vanaema olid Aserbaidžaani pealinnas Bakuus sündinud. „Mõtlesin, et järsku on see mingi signaal minna juurte juurde.“