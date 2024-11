EfTEN soovib investeeringute tegemiseks kaasata börsi kaudu kuni 28,5 miljonit eurot

„EfTEN Real Estate Fund on aasta kõige rõlgemal kuul, novembris taas uut omakapitali kaasamas. Ikka selleks, et teha uusi investeeringuid. Olemasolev varade portfell uut raha ei vaja. Minu käest on küsitud, et miks teete avalikku emissiooni just nüüd kui kinnisvara ei ole teab mis populaarne varaklass? Meie äris on reegel, kus alati on puudu üks kahest – kapital või projektid. Samas olen üle 20-aastase kinnisvara staaži jooksul kohanud ka fondijuhte, kellel on puudu nii kapital kui projektid ja seda alaliselt. See selleks. Täna oleme olukorras, kus headest projektidest ei ole puudust, kuid kapitali meil nende tegemiseks napib. Seega paremat aega kapitali kaasamiseks kui täna ei ole, kuigi pealiskaudsel vaatamisel tundub turusentiment justkui vastupidine,“ kirjeldas EfTENi juhatuse esimees Viljar Arakas oktoobris investoritele mõeldud blogipostituses.