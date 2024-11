Elisa valmistub 3G sulgemiseks Tallinnas ja Harjumaal

Tallinnas ja Harjumaal suletakse 3G võrk esmaspäeval, 25. novembril. Ülejäänud maakondades üle Eesti on 3G võrk juba suletud.

Suuremaid andmeside mahte vajavad seadmed kasutavad täna juba 4G-d ja 5G-d ning mobiilset andmesidet kasutatakse 3G võrgus kogumahust ainult ühe protsendi ringis, mis tähendab, et tehnoloogia on ajale jalgu jäänud. 3G sulgemisega suunatakse vabanevad sagedused 4G ja 5G-sse, millega paraneb veelgi kvaliteet ja üldine võrgutase.

Milliseid seadmeid see puudutab?

3G sulgemise järel ei saa enam internetis surfamiseks kasutada seadmeid, millel on ainult 2G ja 3G tugi, ning mis vajavad oma tööks internetti. Selliseid seadmeid võib olla telefonide, netipulkade kui ka näiteks vanemate valvekaamerate hulgas. Teisalt asjade interneti ehk nn M2M (ingl k machine to machine) 2G seadmed saavad jätkuvalt võrku kasutada 2G tehnoloogias. Ka mobiilikõnede tegemiseks on kõiki telefone jätkuvalt võimalik kasutada, sest 2G võrk jääb tööle. Viimaste aastate jooksul turule toodud seadmetest valdav enamus toetavad juba uuemaid 4G- ja 5G-tehnoloogiaid, seega uuemate 4G ja 5G internetti ja 4G kõnesid toetavate seadmetega ei juhtu peale 3G võrgu sulgemist midagi. Internetti tarbitakse endiselt edasi 4G ja 5G võrgus, kõned töötavad edasi 4G võrgus ja vajaduse korral toetab ka 2G.