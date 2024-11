Lidl teatas möödunud nädalal, et kõik nende Eesti poed on 24. detsembril avatud lühemat aega ja 1. jaanuaril suletud.

24. detsembril on kõik Lidli poed avatud kl 8–19. 25. detsembril avatakse nende poed tund aega hiljem ja poed on avatud kl 9–22. 26. detsembril on kõik Lidli poed avatud tavapäraselt: kl 8–22.