Laenud ühte kohta kokku. Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele positiivse krediidiregistri eelnõu

„Selline register maandab nii laenuandja kui -võtja riske. Laenuandjal on kohustus kliendi maksevõimet kontrollida ja register on selles abiks. Aga ka laenuvõtjad, eriti sagedamini problemaatiliseks muutuvavate tarbimislaenude puhul, vajavad tihti võimalust oma kohustusi kontrollida,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

„Rahandusministeeriumi tellitud krediidituru uuring näitas, et üle jõu käivate laenude võtmine on Eestis jätkuvalt probleem. Juba võetud kohustuste ühte kohta kokku koondamine annab selgema pildi inimese tegelikust maksevõimest ja aitab ülelaenamist ennetada. Sarnaselt hasartmängudega luuakse eelnõuga ka võimalus kohaldada inimesele tema taotlusel laenukeeld,“ selgitas asekantsler Evelyn Liivamägi.

Liivamägi lisas, et kuigi laenuandjatele muutub registri kasutamine kohustuslikuks, siis põhimõttelisi uusi kohustusi eelnõu endaga kaasa ei too. Juba praegu peavad laenuandjad inimese laenuvõime hindamiseks hankima info tema sissetuleku ja võetud varaliste kohustuste – laenud, liisingud, järelmaksud – kohta. Tarbijal jällegi on kohustus vastav info laenuandjale esitada.

Register võiks tööle hakata 2028. aastal

Praktikas pole see aga niisama lihtne olnud. Kui info juba võlgu jäädud laenude kohta on maksehäireregistritest kättesaadav, siis teave pankadelt ja teistelt laenuandjatelt võetud laenude kohta ei ole. Seda seetõttu, et see eeldab ajamahukat tööd inimese antud informatsiooni ja dokumentidega, ning puudub selge seaduslik alus info küsimiseks teistelt laenuandjatelt- ja vahendajatelt. Laenu taotleja võib omakorda laenu n-ö kindlustamiseks jätta osa andmeid esitamata.