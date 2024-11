Euroopa keskpank hoiatab: eurotsoon võib langeda uude võlakriisi

Euroopa keskpank (EKP) andis teada, et kui eurotsoon ei suuda hoogustada majanduskasvu, vähendada riigivõlga ja tulla toime poliitilise ebakindlusega, võib Euroopa Liidu eest terendada uus võlakriis.

Kolmapäeval avaldatud iga-aastases finantsstabiilsuse ülevaates viitab EKP tõsisele ohule, et turud võivad hakata taas muretsema riikide võlakoormuse jätkusuutlikkuse pärast, vahendab Financial Times .

Kuigi Itaalia ja Hispaania – riigid, kes olid eelmise eurotsooni kriisi keskmes – laenukulud on praegu oluliselt madalamad kui kümne aasta taguse kriisi tipus, on investorid hakanud muretsema näiteks Prantsusmaa võla pärast. Prantsusmaa ja Saksamaa 10-aastaste võlakirjade intressivahe (spread), mis näitab investorite muret riigi võla teenindamise pärast, jõudis sel kuul 0,78 protsendipunktini, mis on lähedal 12 aasta tipule.