Korter või ridaelamu – mida arvestada uue kodu valikul?

Mugav ligipääs teenustele ja lihtsam elustiil

Linnas elamise suur eelis on kiire ligipääs paljudele teenustele – poed, restoranid, tervishoiuasutused ja meelelahutuskohad on lähedal. Lastele on ligidal koolid ja lasteaiad ning vanematele töökohad, mistõttu igapäevane liikumine on kiirem ega tähenda pikki autosõite.