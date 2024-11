AJAJOON | Estonian Airi riismetele rajatud Nordicat tabas üheksa aastat hiljem sama saatus. Kuidas kõik jälle nii läks?

„Muidugi võib tekkida küsimus, mis juhtus, kes on süüdi. Minu töö taristuministrina ei ole otsida neid süüdlasi,“ märkis eilsel pressikonverentsil taristuminister Vladimir Svet (32). Küll aga tõdes ta, et riik oleks pidanud juba ammu riikliku lennufirma idee maha matma. „Kogu Nordica saaga on näidanud ilmekalt, et me peame loobuma illusioonidest, justkui meil peaks ja saaks olla edukas rahvuslik lennuettevõte,“ põhjendas Svet.

Ta märkis, et Nordica oli ilus unistus, kuid reaalelus tuleb kahe jalaga maa peal seista. „Rahvuslik lennukompanii on tupiktee ja see on [olnud] arvukate valitsuste egotripp, millele riik on kulutanud kümneid miljoneid eurosid. Ma loodan, et kolme või kümne aasta pärast valitsused, mis tulevad pärast seda valitsust, ei hakka uuesti flirtima ideega, et äkki nüüd prooviks,“ rääkis taristuminister.