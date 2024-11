Täna töövarjutavad tuhanded Eesti noored oma ala eksperte

Töövarjupäev on aastatega muutunud üha populaarsemaks ning viimastel aastatel on osalejate arv kasvanud ligi 3000 nooreni. Töövarjupäeva käigus on noortel võimalus tutvuda oma ala spetsialistide igapäevaste tööülesannete ja kohustustega.

Teist aastat järjest „Töövarjupäeva kroonist“ osa võtva Eesti Vabariigi kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul annab töövarjupäev noortele väärtusliku võimaluse mõista, millist rolli kannavad nende oskused ja huvid ühiskonda panustamisel. „Minu jaoks on oluline aidata noortel mõista, et riigikaitse ei puuduta ainult julgeolekut, vaid ka laiemat vastutust ühiskonna ees. See on võimalus näidata, et igaühel on roll riigikaitse kujundamisel ja noorte aktiivne osalus on võtmetähtsusega,“ kinnitas ta.