Nvidia suutis taas ületada ootusi, kuid aktsia läks langusesse

Prognoositud tulemuse saavutamine tähendaks, et aastases võrdluses paraneks müügitulu 70%, mis on küll erakordselt tugev sedavõrd suure firma kohta, kuid on aeglasem kasv kui varasemalt on olnud. Samas tõdes ettevõte, et kasvavad kulud survestavad mõneti kasumimarginaali.