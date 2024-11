Eksperdi soovitused alustavale kinnisvarainvestorile: laenuvõimekuse korral tehingut edasi lükkama ei peaks

1Estate Kinnisvara maakleri Algis Libliku sõnul on kinnisvarainvestorite hulgas juba elavnemist märgata ja laenuvõimekuse korral tehingut edasi lükkama ei peaks. „Kuigi hetkel on ülekaalus investorid, kes ostavad kinnisvara ilma laenurahata, siis on kasvanud ka inimeste hulk, kes tänu praegu pankade poolt pakutavatele soodsatele kodulaenutingimustele kasutavad kinnisvarasse investeerimiseks ära oma kodulaenuvõimekuse,“ selgitas Liblik.

Uibomäe sõnul on ideaalset aega kinnisvarasse investeerimiseks raske tabada. „Suures pildis ei tea ma ühtegi investorit, kes ütleks, et ostu ajal tundus kinnisvara väga odav. Ikka on tunne, et praegu on hind väga kõrge ning viis või kümme aastat hiljem küsitakse endalt – miks ma tol ajal, kui nii soodsalt sai, rohkem ei ostnud? Inflatsioon ja aeg teevad oma töö ning isegi kui vahepeal peaks turg tegema mingeid langusperioode, on need kõik ajutised ning pikas perspektiivis kinnisvara hind ja väärtus kasvab,“ lisas ta.