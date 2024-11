Ohtlikult viltu vajunud kortermaja elanike tulevikuväljavaade: kodu pole ja uue ostmiseks raha ilmselt ka mitte

Majad ehitanud ettevõte endal süüd ei näe ja avalikkuse ees vaikib. Korteriomanikud aga seisavad silmitsi üsna reaalse stsenaariumiga, kus neil on raha kinni kodu all, milles ise elada ei saa ning mida müüa pole võimalik.

Kodu ei tundu enam ohutu

Kuid 2022. aasta detsembris hakkas Lubja 2a elanike elu Emajõe veerel kiiresti allamäge minema. Just siis hakati maja konstruktsioonidest kuulma raskeid raksatusi ning peagi selgus, et maja on ühele poole viltu vajunud. Elanike nõudmisel viis Mapri Ehitius läbi mõõdistamise, mis näitas, et maja on tõepoolest 15 sentimeetrit vajunud, kuid elanike sõnul sellega koostöö ka lõppes – ettevõte endal süüd ei näinud ja maja vajumise peatamiseks midagi ette võtta ei soovinud.

Ehitaja jätkuvalt endal juhtunus süüd ei näe, kuid arvab teadvat, milles asi: süüdi on naaberkrundile püstitatud eramu pinnasetäitetööd. Nimelt tõsteti seal krundi tasapinda lubatud 35 sentimeetri asemel kohati suisa 80 sentimeetrit. Lubja 2a elanikud nendivad, et see on tõsi, kuid naaberkrundi ja nende kortermaja vahele jääb umbkaudu 15 meetri laiune parkimisala, mistõttu on nende hinnangul väheusutav, et naabrite pinnasetööd nende maja sellisel määral kahjustada saaksid.