Bolt ja Euroopa partnerid kutsuvad EL-i üles kaasajastama sõidujagamise regulatsioone

Bolti president Jevgeni Kabanov ütles: „Sõidujagamine on oluline osa linnaelanike igapäevaelust, kuid vananenud reeglid paljudes riikides takistavad sektori arengut. Miljonid inimesed sõltuvad teenusest tööle sõiduks, reisimiseks ja vaba aja veetmiseks. Vajame Euroopa-ülest regulatsiooni, mis vastaks tänastele vajadustele ja pakuks selgust nii juhtidele kui reisijatele.“

Sõidujagamisteenusel on inimeste liikumisharjumustes oluline koht, kuid linnades nagu Rooma, Ateena, Barcelona ja Dublin jäävad kuni pool tellitud sõitudest täitmata vananenud regulatsioonide tõttu. Näiteks on Saksamaal reegel, mille kohaselt peab taksojuht peale sõidu lõppemist minema tagasi ettevõtte „garaaži“ ja ei saa enne uut tellimust vastu võtta. Hispaanias, Barcelonas, kehtib reegel, mille kohaselt peab tellimuse tegemise ja auto saabumise vahel olema minimaalselt 15 minutit ooteaega. Luksemburgi uus seaduseelnõu kavandab muutust, mille kohaselt tuleks sõiduteenus tellida endale vähemalt tund aega ette.

Sõidujagamisplatvormidest, tehnoloogiaettevõttetest ja ekspertidest koosneva koalitsiooni esitatud avalikus kirjas „Ride to the Future“ esitati üleskutse luua kaasaegne regulatiivne raamistik, mis looks ühtsed tingimused sõidujagamisteenustele. „Ühtne regulatsioon vähendaks ebakindlust, toetaks sektori kasvu ja parandaks linnaelu kvaliteeti ning aitaks tagada ausat konkurentsi,“ selgitas Kabanov. Koalitsioon pakub välja raamistikku, mis tugineb kolmel põhimõttel: