Maa-amet: oktoober oli kinnisvaraturul selle aasta aktiivseim kuu

Tallinnas tehti eluruumina müüdud korteritega 836 tehingut, mida on 17 protsenti enam kui septembris ning ligikaudu 23 protsenti rohkem võrdluses eelmise aastaga. Esmamüükide arv pealinnas suurenes 75 tehingult septembris 106 tehinguni oktoobris ehk muutus oli kuu võrdluses 41 protsenti, võrreldes eelmise aastaga langes tehingute arv ligikaudu 20 protsenti.

Tallinna korterite tehingute arv järelturul suurenes nii kuu kui aasta võrdluses - võrreldes eelmise kuuga 14 ja aastaga 33 protsenti. Pärnu linna korteriturul toimus oktoobris 76 tehingut, mis on 27 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ning 17 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Tartus müüdi oktoobris 171 korterit, neist 151 järelturul ja 20 esmamüüki. Võrreldes eelmise kuuga on kasv 9 protsenti ning aasta võrdluses kasvas tehingute arv 40 protsenti.

Korteritehingute analüüsi tulemused näitasid, et oktoobris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2980 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind vähenenud 4 protsenti. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis oktoobris keskmiselt 4300 eurot ja järelturu korteri ruutmeeter 2772 eurot. Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2505 eurot, mis on ligikaudu 9 protsenti rohkem kui aasta varem. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli oktoobris 2047 eurot, s.t aastaga vähenes hind 14 protsenti.