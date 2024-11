Circle K: Ukraina sõja järjekordse punase joone ületamine tekitas naftaturul ärevust

USA otsus lubada Ukrainal rünnata ATACMS rakettidega piiriäärseid Venemaa regioone on tekitanud globaalsetel kütuseturgudel ebakindlust ja ärevust. Nädala jooksul on toornafta Brent hind liikunud vahemikus 71-73 USD barreli kohta, nädalatagusega võrreldes on maailmaturul diislikütuse hind eurodesse ümber arvestatuna tõusnud ca 4% ja bensiini hind ca 2%.