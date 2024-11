VIDEO | Rahandusministeerium: Eesti Energia peab hindama, kas eelmiste juhtide tekitatud kahju on võimalik sisse nõuda

Täna avaldatud erikontrolli aruandest selgub, et Eesti Energia kandis 2020-2023 aasta vedelkütuse riskimaanduslepingutega 176 miljonit euro suurust kahju. Kuigi kahjum tuletisinstrumentidelt on turuolukorra muutudes tavapärane, tekitab küsimusi lepingute sõlmimisel määratud hinnatase. Ettevõtte endine juhtkond fikseeris riskimaanduslepingutes hinnad, mis jäid madalamaks isegi õlitootmise omahinnast. Teisisõnu, Eesti Energia on saanud vedelkütuste müügist kohati väiksemat tulu, kui kulub nende toodete valmistamiseks.

Samuti tuvastas erikontroll suuri puudujääke riskimaandustehingute protseduuris üldisemalt. Osa riske oli jäänud maandamata, samas kui osad riskid olid ülemaandatud. Näiteks tuvastati olukordi, kus müügimahud olid hinnatud valesti ning maandati toodangut, mida tegelikkuses ei suudetud toota. See viis olukorrani, kus Eesti Energia oli sunnitud täitma lepinguid turult hangitud kallima toodanguga, mis omakorda tekitas ettevõttele lisakulu.

Rahandusministeeriumi kantsler ja erikontrolli komisjoni juht Merike Saks märkis, et Eesti Energia peab nüüd kaaluma, kas esitada eelmise juhtkonna vastu hoolsuskohustuse rikkumisele viidates kahjunõue. „Kindlasti peab Eesti Energia vaatama seda, kas vastutuskindlustuse abil on võimalik see kahju sisse nõuda. Vähemalt osaliselt – kogu kahju kindlasti sisse nõuda ei saa. See eeldab siis Eesti Energia eelmise juhatuse süü tõendamist. Keeruline juriidiline konstruktsioon, aga peab proovima,“ sõnas Saks pressikonverentsil.

Lisaks Saksale kõnelesid presskonverentsil Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ning erikontrolli läbiviinud advokaadibüroo Sorainen partner dr Kadri Härginen.

Loe erikontrolli lõpparuannet täismahus siit: