MTA pidas kinni miljoni euro suuruses maksupettuses kahtlustatava ärimehe

Tööjõumakse varjati täies ulatuses

Mändla rõhutas, et kõnealune kriminaalasi paistab silma eriti suure kahjuga ja sellega, et tööjõumakse varjati täies ulatuses. „Töötajatele makstud palgalt maksude arvestamine, deklareerimine ja tasumine on üldjuhul tööandja kohustus. Iga töötaja saab MTA e-teenuste keskkonnas e-MTA kontrollida, kas tööandja on tema töötamise registreerinud ja palga nõuetekohaselt deklareerinud. Ümbrikupalk välistab töötaja pensionisammaste sissemaksed ja sotsiaalmaksuga maksustatava tulu põhjal arvestatavate hüvitiste saamise võimalused,“ selgitas Jaanika Mändla.