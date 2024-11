Joogitööstuse juhi ennustus: apelsinimahla hinnaralli jätkub, ees ootab ka teiste mahlade hinnatõus

Alates 2021. aastast on apelsinimahla hind kallinenud 3,5 korda. Vihandi sõnul on selle taga olnud väga suuri probleeme põhjustanud taimehaigused, üleujutused, kliimamuutused, istanduste sulgemised. „Häid uudiseid kahjuks ei ole, hind jätkab kasvamist. Selles ei ole mingit kahtlust,“ ütles Vihand toiduliidu korraldatud toiduainete järgmise aasta hinnatõuse selgitaval pressikonverentsil. Valenciat tabasid hiljuti suured üleujutused. Valencia on aga Hispaania üks suuremaid apelsinide kasvatamise piirkondi, selgitas ta oma pessimistliku prognoosi.

Vihandi väitel on kallinevate mahlade nimekirja lisandumas ka õuna-, kirsi-, rabarberi- ja mustsõstramahlad. Eestis oli hullumeelselt hea õuna-aasta ja küsitakse, miks õunamahla hind kasvab, toob Vihand välja inimestes arusaamatust tekitava vastuolu. Paraku ei tähenda Eesti hea õunasaak, et igalpool oleks nii. Maailmas on olukord natuke kehvem. Ta toob näite Poolast, mis on üks suuremaid õunade ja õunamahla tarnijaid – seal on juba kõik laod sisuliselt tühjaks müüdud. Eestit ootab ees mahlade hinnatõus, kuna oleme seotud maailmaturu hinnaga.