Swedbanki analüütikud alandasid Enefit Greeni ja Tallinki hinnasihte

„Varem eeldasime, et Enefit Greeni realiseeritud elektrihind turul muutub vastavalt Baltikumi elektri hulgihinnale, mis on meie prognoosi järgi pikas perspektiivis jätkuvalt 70 eurot/MWh. Paraku tuleb tõdeda, et kuna tulemused on korduvalt meie prognoosidele alla jäänud, siis kontserni realiseeritud elektrihinna ja meie eeldatava elektrihinna vahel on käärid. Lühikeses perspektiivis eeldame ligi 20-protsendilist allahindlust. Keskpikas vaates oletame, et taastuvenergia allikate allahindlus kahaneb alla kümne protsendi kui tavaline energiatootmine (gaasist, kivisöest jm) keskkonnanõuetele vastamiseks lõpetatakse,“ märkis Ollisaar.