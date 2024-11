Ühe ajastu lõpp: Telia tõmbas legendaarsele kõnekaardile kriipsu peale

elia kliendiväärtuse juhi Miina Lillemaa sõnul onk õnekaartide ühendamise peamine eesmärk on muuta turg tarbijate jaoks läbipaistvamaks ning valikute tegemine lihtsamaks. „Väga oluline eelis on ka see, et saame edaspidi suunata kogu oma arendusressursi senise kolme kõnekaardi asemel ühele ning pakkuda seeläbi klientidele veelgi rohkem väärtust. Näiteks saavad Simpeli kõnekaardi kasutajad kohe peale Superiga liitmist kasutama hakata Telia 5G võrgu pakutavaid kiirusi ning senisest suuremaid paketimahte,“ märkis Lillemaa.