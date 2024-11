VIDEO | Eesti Energia kaotas tuletistehingutega 176 miljonit. Durejko: eelmise juhtkonna otsused on kohati mõistmatud

Alates Durejko ametisse asumisest 2023. aasta aprillis on Eesti Energias toimunud põhjalik juhtkonna vahetus. Välja on vahetatud kogu juhatus ning ka õlitehaseid ja põlevkivielektrijaamu käitava Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Durejko ei teinud intervjuus saladust, et muudatused on osaliselt tingitud just täna avalikuks saanud probleemidest.