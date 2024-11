Töölepingud muutuvad paindlikumaks ja varasem kord taastub

Seaduse muudatustega luuakse tööandjale võimalus sõlmida paindliku tööaja kokkulepe töötajaga, kes omandab haridust, on vanaduspensioniealine või on jäänud paindlikule vanaduspensionile. Paindliku tööaja kokkuleppe sõlmimise võimalus on ette nähtud ka töötajatele, kes on vähenenud töövõimega, kasvatavad kuni seitsmeaastast last või kellele on see võimalus ette nähtud kollektiivlepinguga.