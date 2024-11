Eesti inimesed on rääkinud: just see on piir, millest rohkem nad kodulaenu maksta ei taha

Neljandik uuringule vastanuist märkis, et nad ei suudaks igakuiselt laenumakseks tasuda rohkem kui 400 eurot. Teisalt pea sama suur osakaal – kokku 23% vastanutest – oleks valmis igakuiselt laenumakseks tasuma lausa 600–1000 eurot. Iga kümnes lähiaastatel kodu osta plaaniv inimene on aga valmis igakuiselt tasuma suisa 1000 eurot või rohkemgi.

„Kodulaenu kuumakse määrab mõistagi eelkõige laenu suurus. Kui soovitakse teada, kui palju kodulaenu üldse on võimalik oma palga juures taotleda, siis lisaks kalkulaatoritele aitab ka nn rusikareegel, mille järgi võiks uue kodu maksumus võrduda maksimaalselt inimese viie aasta netosissetulekuga,“ ütles Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

„Näiteks, kui inimese igakuine netopalk on 2000 eurot, siis n-ö viie aasta rusikareegel annaks soovituslikuks laenumahuks 120 000 eurot. Ostes sellise hinnaga uue kodu 15%-se sissemaksega, teeks see praeguse seisuga igakuiseks laenumakseks laias laastus 500 eurot,“ tõi Rebane näite. Uuringust ilmnes hästi, et inimesed valdavalt seda rusikareeglit ka järgivad, sest just 2001–2500 eurot teenivate inimeste eelistatuim kodulaenumakse jäi vahemikku 401–600 eurot.

Luminori tellitud uuringus küsiti ka üürikodus elavatelt inimestelt infot nende kodukulude kohta. Rebase hinnangul näitab uuring selgelt, et Eesti inimesed on oma kodu usku ning seetõttu valmis ka laenumakseks tuntavalt rohkem raha panustama kui üürile. Kui ainult 10% üürnikest maksab elamise eest 600 eurot või enam, siis kodulaenumakseteks on üle 600 euro valmis tasuma ligi kolmandik vastanuist.