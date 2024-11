Rahahätta sattunud Euroopa akutööstuse suur lootus esitas saneerimisavalduse

Nii on Northvoltil alles vaid 30 miljonit dollarit vaba raha, mis on vaid ühe nädala jagu rahavaru. Firma teatas küll, et tänu saneerimisele avaneb neil võimalus kasutada vahepeal 145 miljoni dollari suurust tagatist. Lisaks on Northvolti klient Scania lubanud pakkuda 100 miljoni dollari suurust rahastust, et toetada akutööstuse äri. Firma teatel jätkub äri saneerimise ajal täpselt samamoodi nagu varemgi.