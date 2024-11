Riik toetab jäätmete ringlusse võtmist 14 miljoniga. Svet usub, et see loob ka uusi töökohti

„Plaanime jäätmereformiga parandada jäätmete liigiti kogumist, et oluliselt rohkem pakendeid, biojäätmeid ning paber- ja pappjäätmeid kasutataks uute toodete valmistamiseks. Eestil on seni olnud raskusi jäätmete ringlussevõtu sihtmäärade saavutamisega, mistõttu on riigi toetus vajalik ettevõtete motiveerimiseks ja turutõrke ületamiseks. Eesmärk on, et kümne aasta pärast jõuaks ringlusse 65 protsenti jäätmeid ehk poole rohkem kui praegu,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet.

Meetmega toetatakse investeeringuid jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamiseks (näiteks sorteerimiseks), ringlussevõtuks ning jäätmeandmetega seotud digilahenduste väljatöötamiseks. Toetust antakse plast-, bio-, tekstiili- ja pakendijäätmete töötlemiseks. Selle tulemusel kasutatakse rohkem ümbertöödeldud materjale, mistõttu väheneb vajadus esmase toorme ammutamise järgi ning seeläbi hoiame ka elurikkust.

„Varasemate sarnaste toetuste tulemusel on Eestisse loodud mitmeid edukaid ja innovatiivseid jäätmete ringlussevõtu ettevõtteid, mis on lisaks ressursside väärindamisele loonud hulga töökohti,“ lisas minister Svet. Varasemalt on toetatud näiteks EKT EcoBio biogaasitehase rajamist Maardusse ning Green Gravels klaasvahtkillustiku tehase rajamist Järvakandisse.

Toetus on mõeldud äriühingutele ning sõltuvalt tegevusest on toetuse suurus 10 000 kuni 3 miljonit eurot. Toetusmeetme kogueelarve on 14 miljonit eurot, mis pärineb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Tingimustega saab tutvuda keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehel. Toetuse taotlusvoor avaneb 6. jaanuaril.

Jäätmereformi läbiviimiseks investeerib kliimaministeerium Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi abil ringmajanduse valdkonda kokku üle 100 miljoni euro. Lisainfot jäätmereformi kohta leiab kliimaministeeriumi kodulehelt.

