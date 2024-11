Bitcoini hind läheneb esmakordselt 100 000 USA dollarile

Nii kaupleb krüptovaluuta reede hommikul 99 000 dollari juures, mis tähendab, et 100 000 dollari piirist lahutab vaid protsent. Alates USA presidendivalimiste päevast on bitcoin’i hind kerkinud umbes 45%.

Tõusu on toetanud asjaolu, et USA presidendiks valiti Donald Trump, kelle soosingusse on krüptovaluutad viimase aasta jooksul sattunud. Näiteks on ta lubanud, et USA valitsus ei tohiks müüa konfiskeeritud bitcoin’e. USA valitsus omab hetkel 208 109 bitcoini, sealjuures on „oma panuse“ andnud ka Eesti krüptoärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellelt USA valitsus konfiskeeris krüptovaluutat.

Nii kutsus näiteks Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social juunis tema poolt hääletama, kuna tema soodustab USA-s bitcoin’ide kaevandamist. „Bideni viha bitcoin’i vastu aitab ainult Hiinat, Venemaad ning Radikaalset Kommunistlike Vasakpoolseid. Me tahame, et kõik allesolevad bitcoin’id TEHAKSE USA-s!!! See aitab meil saada ENERGIA DOMINANTSEKS!!!,“ sõnas Trump (rõhuasetused algse postituse põhjal).

Sealhulgas on krüptovaluutasid toetanud eilne uudis, et USA väärtpaberi ja börsikomisjoni (SEC) juht Gary Gensler kavatseb samal päeval kui Trump ametisse astub ehk 20. jaanuaril ametist loobuda. Gensler on viimastel aastatel olnud krüptofirmadega pidevalt võitluses, nähes, et krüptomaailmas on palju probleeme erinevate pettustega ning et krüptomaailm peaks alluma olemasolevatele regulatsioonidele, mitte et ei peaks selle jaoks eraldi reeglid kehtestama.

