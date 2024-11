Varade mahu kasv miljardini aitas Tuleval jälle tasusid langetada

Kuigi pensionifondide tasud võivad tunduda tibatillukesed, on nende mõju pikaajaline. Tulevas kogujad teavad, et tasude kokkuhoid tähendab rohkem vara tulevikus.

Peki hinnangul pole keskmisele Tuleva kogujale seekordsel tasude langetamisel suurt mõju, sest Tuleva fondi tasud on juba niigi madalad. „Asi on põhimõttes. Tuleva loodi selleks, et suurendada konkurentsi pensionifondide vahel. Langetame pea igal aastal tasusid, et muuta pensioniks kogumine kõigile soodsamaks. Tuleva eeskujul pakuvad ka pangad oma valikus madala tasuga indeksfonde,“ lisas ta.

„Ühelt poolt on finantsturgudel olnud väga hea aasta ja aktsiate hinnad on tublisti tõusnud. Teisalt on kogujad viimase aastaga investeerinud meie fondidesse juurde 192 miljonit eurot. Inimesed tähtsustavad kogumist üha rohkem – näiteks tuhanded Tuleva kogujad on juba tõstnud II samba sissemakset . See on ka loogiline, sest tõstes II samba sissemakset 6%-ni, saab väga magusa maksuvõidu,“ ütles Pekk. II samba sissemakset saab tõsta kuni 30. novembrini.

Investeerimine on mahupõhine äri ja mida suuremaks kasvab Tuleva hallatav vara, seda väiksemad on kulud ühe koguja kohta. Iga uus euro, mis Tuleva fondidesse lisandub, aitab vähendada tasusid kõigi jaoks . Tuleva fondide varade maht ületas novembris miljardi euro piiri. Seda on 70% võrra rohkem kui aasta tagasi.

Langetame tasusid niipea, kui see on võimalik

Iga viies hiljuti oma II samba Tulevasse toonud inimene kogus varem LHV L-fondis. Keskmisel sellest fondist oma vara Tulevasse toonud inimesel oli II sambasse kogunenud 14 500 eurot. Selle pealt maksaks ta 2024. aastal tasudeks 1,25% ehk 182 eurot. Oma pensionivara Tulevasse tuues oleks ta aga piirdunud 46 euroga ehk maksnud neli korda vähem.

„On inimlik, et kipume olulisi otsuseid edasi lükkama, kuid pensionivara puhul ootamine tõepoolest maksab. See ei ole mingi kauge tulevikuprognoos ega virtuaalne raha, vaid reaalne kokkuhoid. See on nagu perekonna kallite mobiilipakettide odavamate vastu vahetamine – hetkeline pingutus, mis säästab raha ja teenib tulu aastakümneid,“ ütles Pekk. Vaata, kui palju maksad oma pensionivaralt tasudeks.

Tuleva langetab tasusid, sest saame seda teha

„Meid ei survesta tasusid langetama riik ega konkurendid. Tuleva omanikud on samad inimesed, kes oma vara meie fondides kasvatavad, ning neile on kasulik hoida kulud kontrolli all. Tänu sellele saavad ka teised Tuleva kogujad kindlad olla, et meie fondides kogumine läheb tulevikus odavamaks. Saame Tuleva tasude langetamist jätkata ka tulevikus, kui meie fondides kogub rohkem inimesi. Mida suurem on meie fondide maht, seda väiksemad on kulud meie kõigi jaoks.“

„Kui esialgu oli Tuleva eesmärk tuua Eestisse madala tasuga indeksfondid, siis nüüd teame, et meist on Eestile seda rohkem kasu, mida rohkem inimesi targalt ja järjekindlalt raha kogub. Seepärast peame aitama inimestel infomürast ja reklaamidest läbi vaadata.“

„Ühtlasi, mida suuremaks me kasvame, seda tugevam on meie hääl kogujate eest seismisel. Iga kogutud euro tõstab meie võimekust mõjutada, et Eesti pensionisüsteem oleks õiglane ja kaasaegne,“ selgitas Pekk.

