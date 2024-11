Eesti vallutab vesinikuäriga Aasiat: tuntud autotootjad kasutavad Tartus toodetud komponente

„Meie innovatsioon peitub uudsetes materjalides,“ selgitas ettevõtte H2Electro asutaja ja tegevjuht Henrik Hal. „Teine oluline aspekt on see, kuidas me neid rakke toodame.“ Ettevõttel on Tartu Teaduspargis 250 m2 pinda, kus valmivad kõrgtemperatuursetes ahjudes mainitud rakud, mis on täna maailmas silma jäänud oma kvaliteedi, efektiivsuse ja stabiilsuse poolest.

H2Electro valmistab rohelise energia ehk vesiniku tootmiseks vajalikke komponente. Täpsemalt tähendab see, et ettevõtte Tartu piloottehases toodetakse kõrgtemperatuurse elektrolüüseri üksikelemente ehk keraamilisi rakke (cell – ingl. k) ning virnasid (stack – ingl. k).

Varustavad Toyotat ja Hyundaid

Ettevõte on suunanud oma pilgu Aasiasse, mis on vesiniku kasutuses Eestist väga palju ees. Nii Jaapanis kui Lõuna-Koreas on vesinikutanklad normaalsuseks, elektri tootmine vesinikust on levinud ka tiheasustusalade majapidamistes. Praegu on H2Electrol mõlemas riigis edasimüüjad, kes vahendavad Eesti ettevõtte toodet kohalikele tööstusettevõtetele Toyotale ja Hyundaile. Eesmärgiks on jõuda mainekate töösturitega ka otsediilideni.