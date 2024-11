Digiriik pole kohale jõudnud: raamatupidajate käsitsi töö läheb iga-aastaselt maksma ligi 50 miljonit

Kui mõned aastad tagasi mindi paberarvetelt üle paberivabadele arvetele, lugesid ettevõtted kokku, mitu puud sedasi päästeti. Juba toona räägiti ka e-arvete kasutusele võtust kui olulisest ajavõidust nii tarbijatele kui ka ettevõtete raamatupidajatele. Merit Tarkvara arenduskonsultant Jekaterina Schleigeli sõnul on e-arve kiire ja turvaline viis arvete liikumiseks, kuna info jõuab igal juhul saajale kohale ning puudub inimliku eksimuse võimalus.

„Sisuliselt on tegu automaatselt ettevõtete vahel liikuva dokumendiga, mis saadetakse turvaliselt kogu makseks vajaliku infoga ühest süsteemist teise. Näiteks liigub e-arve otse panka ja raamatupidamistarkvarasse ning see tasutakse automaatselt maksepäeval. Nii saab kindel olla, et arve ei jää kogemata maksmata või postkasti saabunud kirjade vahel märkamata,“ selgitas arenduskonsultant. E-arve on turvaline lahendus ka saatja jaoks, sest selle liikumine on järgitav ja saaja ei saa pärast öelda, et pole arvet kätte saanud.

Vaid 8% arvetest on e-arved

Samas pole Jekaterina Schleigeli sõnul e-arvete täit potentsiaali tänaseks Eestis kasutusele võetud, kuna sisuliselt tehakse e-postiga sisse tulnud arve puhul kogu andmesisestus endiselt käsitsi. Näiteks Merit Tarkvara septembrikuu statistika näitas, et 900 000 sisestatud müügiarvest vaid 8 protsenti saadeti e-arvena ning 1,1 miljonist kuludokumendist vaid 32% on saabunud elektrooniliselt. See tähendab, et ainuüksi tänavu septembris sisestasid raamatupidajad enam kui 700 000 kuludokumenti raamatupidamisprogrammi käsitsi.

Miks e-arveid sedavõrd vähe kasutatakse, arvab Schleigel, et e-arvete kasutamine sõltub väga palju sellest, kas tehingu partner on e-arvete vastuvõtja. Näiteks peab eraisik ise pangas tegema avalduse teenuste e-arvete saamiseks ning ettevõtted peavad e-arvete vastuvõtmise aktiveerima raamatupidamisprogrammis ja kinnitama äriregistris.