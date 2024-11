Tugi Vene võrgust lahti ühendamisel: Auvere tööstuskompleksis alustab peagi tööd Baltikumi suurim akusalvesti

„Me oleme pühendunud stabiilse ja jätkusuutliku juhitava energiasalvestusvõrgu loomisele Balti regioonis. See projekt on suur samm edasi selles, kuidas me salvestame ja haldame taastuvenergiat ja meil on hea meel näha selle positiivset mõju kogu Baltikumis,“ märkis Diotechi tegevjuht Raivo Videvik.

Tegemist on esimese projektiga Baltikumis, kus säärase mahuga energiasalvesti tööd alustab. Eesti ettevõtte Diotech paigaldatavas salvestussüsteemis kasutatakse LG Energy Solutioni uusimat LFP aku tehnoloogiat. Süsteem, mis on loodud kestma 15 aastat, alustab tööd 2025. aasta alguses, pakkudes vajalikke energiasalvestusvõimalusi võrgu stabiliseerimiseks ja toetades taastuvenergiat tipukoormuse ajal.

Kasutavad kaasegset tehnoloogiat

Diotechni paigaldatav akutehnoloogia sisaldab ettevõtte kinnitusel LG uusimaid LFP aku elemente, mis on tuntud oma ohutuse, pika eluea ja efektiivsuse poolest, sobides seeläbi ideaalselt projektide jaoks, kus usaldusväärsus ja pikaajaline töövõimekus on üliolulised.

„See partnerlus on meie jaoks oluline verstapost. Oleme uhked, et saame toetada Diotechi meie tipptasemel tehnoloogiaga ja aidata Balti regiooni liikuda jätkusuutlikuma energiatuleviku suunas,“ rääkis LG Energy Solution’i kommertsvõrkude Grid ESS Euroopa juht Kyuwon Heo.

Arvestades, et Eesti ja teised Balti riigid plaanivad lahkuda Venemaa elektrivõrgust ning liituda Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga 2025. aasta veebruaris, siis see tähendab, et Balti riigid ei saa enam kasutada Venemaa võrgust tulevat tuge, mis seni aitas stabiliseerida elektrisüsteemi.

Seetõttu peavad Balti riigid ise rohkem reservvõimsusi tagama. Lahtiühendumine suurendab kohalike ja regionaalsete reservide tähtsust, mistõttu tuleb nii Eestis kui mujal Baltik umisinvesteerida uutesse reservjaamadesse ja salvestuslahendustesse, et katta ootamatud muutused tootmises ja tarbimises. See akusalvesti on üks nendest, mis seda teha aitab.

Juba uued projektid töös