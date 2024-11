Viimsi planeerib asulale uue keskuse rajamist

Valla keskuses asuval 21 000 m2 suurusel vanal staadionialal on ka praegu olemas detailplaneering. Selle järgi peaks alal olema üks monoliitne 20 meetri kõrgune hoone, mis on ümbritsetud parklatega. „See ei ühti enam vallavalitsuse nägemuse ega avalikkuse ootustega,“ ütles Viimsi abivallavanem Alar Mikk valla väljaandes Viimsi Teataja. Vallas on asutud arutama uut detailplaneeringut.