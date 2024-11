Endine suurärimees Rein Kilk müüs oma osaluse Pärnu sadamas

Mati Einmanni sõnul tehingu tulemusel klientide jaoks midagi ei muutu ning jätkuvalt on eesmärk osutada Läänemere parimat teenust. „Täname senist kaasaktsionäri pikaajalise panuse eest Pärnu Sadamas ja soovime kordaminekuid edaspidiseks,“ ütles Einmann. Tehingu hinda osapooled ei avalikusta. Ostja nõustajad olid advokaadibürood Cobalt ja Walless ning AS Transcomi nõustas advokaadibüroo RASK.

AS Pärnu Sadam on üks Pärnu edukamaid ettevõtteid, mis korraldab sadamas laevaliiklust, osutab stividorteenuseid ning haldab sadama territooriumil olevaid laohooneid ja -platse. Sadama teenuste hulka kuulub laevade lastimine ja lossimine, kaupade ladustamine ja laevade pukseerimine. Sadamat külastab aastas üle 500 kaubalaeva ning käideldava kauba kogus on ligikaudu 2 miljonit tonni aastas.