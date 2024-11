Ränk hinnatõus. Tallinna jõuluturul on glögi aastatega mitu korda kallinenud

Reedel, 22. novembril avatakse taas Tallinna jõuluturg. Nagu ikka, täidavad jõuluturul õhu kaneeli, apelsini ja nelgi aroomid – glögihooaeg on ametlikult alanud. Delfi uuris, kuidas on selle talvise joogi hind viimase viie aasta jooksul muutunud ja mida ütleb see Eesti elanike tegeliku ostujõu kohta.