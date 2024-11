Mihkel Nestor: tööturg eirab majanduslanguse gravitatsiooni

Olukorras, kus ettevõtetel otsest rahapuudust pole reeglina olnud ja mälestused värbamisraskustest on veel selgelt meeles, on ilmselt paljud pidanud paremaks olemasolevad inimesed palgal hoida, lootes, et peagi on neile võimalik ka rohkem tööd pakkuda.

Teine oluline põhjus on Eestit kriiside-eelsel ajastul painanud pidev töökäte puudus, mis headel aegadel ettevõtete äri ja majanduse kasvu pidurdas. Kuigi meedias räägitakse sageli oskustööjõu puudusest, siis isegi teravam on töökäte nappus olnud madalapalgaliste ametite puhul. Varasemad värbamisraskused lihttöödele võib olla ka põhjus, miks Eestisse saabunud ukrainlaste jaoks oli töökoha hankimine suhteliselt lihtne.

Lõpliku selgituse andmine vastuolulisele olukorrale on keerukas, kuid mõned tegurid tasub esile tuua. Esiteks on Eestit kaks aastat räsinud majanduslangus olnud mõneti näiline. Kuigi reaalne SKP on sel perioodil vähenenud, siis nominaalselt, ehk tavalistes eurodes mõõdetuna, on majandus kiire inflatsiooni tõttu kasvanud. Et raha hulk majanduses on suurenenud, siis on seda jätkunud ka töötajatele palga maksmiseks, kuigi tööd on inimestele anda vähem kui mõni aeg tagasi.

Õpikutarkuse järgi liiguvad majanduskasv ja tööturg käsikäes. Kui nõudlus on nigel, siis kahaneb vajadus ka tööjõu järele. Kuigi majanduslangus on tänaseks läbi, on Eesti SKP 2022. aastal saavutatud tipuga võrreldes ligi 6% väiksem. See on suur kukkumine. Vaadates Eesti varasemat ajalugu, siis võiks niivõrd suur SKP langus endaga kaasa tuua ka paariprotsendise tööhõivemäära kukkumise. Ent midagi sellist pole juhtunud.

Ootused tööjõuvajaduse kasvuks on endiselt tagasihoidlikud

Et jõuaksime tagasi 2018.–2019. aasta numbriteni, kus töötuse määr umbes 4,5%-ga piirdus, võtab siiski aega. Uurides suuremate majandussektorite värbamisplaane, on need endiselt tagasihoidlikud. Viimane on rohkem kui mõistetav, võttes arvesse, et sektoreid, kus nõudlus praegu suureneks, sisuliselt ei eksisteeri.

Eesti suurim tööandja on töötlev tööstus, kus viimastel kuudel on tootmismahtude langus küll peatunud, ent võrreldes tippajaga, tegutsetakse endiselt umbes 80% koormusega. Uusi tellimusi on varasemaga võrreldes lisandunud, ent hetkel on need jäänud veel liialt tagasihoidlikuks, et initsieerida ettevõtetes suuremat värbamislainet. Pikemas vaates võiks sektori tööjõuvajaduse osas jääda siiski lootusrikkaks, sest sektori nõudlust piiranud kõrged intressimäärad on hooga langemas.

Selle aasta alguses 4% ümber tiirelnud euribori määr peaks järgmise aasta keskpaigaks langema kõigest 1,5% juurde. Kõigi eelduste kohaselt annab see meie peamiste kaubanduspartnerite majandustele Põhjamaades tugeva tõuke, mis varem või hiljem hakkab väljenduma ka suuremas ekspordis ja tööstustoodangus. Küll on Eesti tööstusel endiselt probleeme efektiivsusega ja majandusele kui tervikule võib kasuks tulla, kui suudetakse tootmismahtude kasvuga toime tulla ka väiksemaarvulise tööjõuga.

Eesti sisemajanduse nõudlus on terve majanduslanguse perioodi vältel olnud eksportivast sektorist parem, kuid pärast kiireid kasvuaastaid võetakse ka siin rahulikumalt. Kõige tuntavam on see jaekaubanduses, kus pärast 2021. aasta lõpu ja 2022. aasta alguse ostupalavikku on müügimahud oluliselt kahanenud. See peegeldub ka tööjõuvajaduses: jaekaupmehed on teiste sektoritega võrreldes hetkel kõige pessimistlikumad.

Palgakasv on varasemast aeglasem