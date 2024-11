Lennujaama juht: see on hästi ebaloogiline, aga eestimaalased reisivad praegu väga palju

„Viimase kahe aastaga on meil julgestustasud tõusnud umbes 30% ja väga suur osa sellest on tulnud sellest, et lihtsalt reisijad on rohkem. Kui reisijad on rohkem, siis on ka julgestuskulu suurem,“ põhjendab AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike (49), miks on ettevõte otsustanud kehtestada uuest aastast julgestustasu, mis tähendab igale lennujaama kaudu reisijale kolmeeurost piletilisa. „Kui lennupileti hind on 100 ja 150 euro vahel, siis see kolm eurot on väga väike summa,“ rõhutab lennujaama juht.