FOTOD | Kalli ostukoha maine saab löögi? Vaata, milliste hindadega üllatab Tallinna jõuluturg

Kuigi võiks arvata, et inflatsiooni jätkudes rallivad kindlasti ka Tallinna jõuluturu toidu-joogi ning käsitöö hinnad üles, siis kiire pilk reedel avatud jõuluturu hindadele annab põhjust rõõmustamiseks, sest paljuski on aastaga toimunud hindade stabiliseerumine. On hulk asju, mille hinnad on mullusega täpselt samad.