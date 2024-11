Tallinna lennujaama suurima lennufirma juhi teenistus: 12 aastaga 11 miljonit eurot

Käibe ja reisijate arvult suurimad lennufirmad on Euroopa Liidus Ryanair, Lufthansa, IAG, Air France-KLM ja EasyJet. Nende käive algab paarist miljardist ja ulatub kuni mitmekümne miljardi euroni. See on kümneid kordi rohkem kui airBalticul, tippjuhtide palkade erinevus aga nii suur ei ole. Kõige kõrgemalt tasustatud lennufirma juht Euroopas on Lufthansa tegevjuht Carsten Spohr (põhipalk 1,89 miljonit eurot aastas, koos boonustega teenis ta 2023. aastal 5,63 miljonit eurot). Teisel kohal on Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary (põhipalk 1,2 miljonit eurot, kogutulu 4,68 miljonit eurot). Nende palgad on umbes 5,5 korda suuremad kui Martin Gausil, kuid Ryanairi käive on umbes 20 korda suurem.