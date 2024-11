Hirm euroala majanduse osas kasvas järsult

Turud reageerisid valusalt

Ootused intressimäärade langetuse osas tõusid, mistõttu nähakse eurot ja selles kauplevaid instrumente nõrgemana kui varem. Kui veel oktoobri alguses näisid turud olevat veendunud, et selle aasta jooksul langetab Euroopa keskpank vaid 25 baaspunkti võrre intressimäärasid, siis nüüd on see asendunud 50 baaspunkti ootusega. Selle tulemusel langes euro dollari vastu 1,3% ja nii Saksamaa ühe kui ka kümne aasta pikkune noteering tootluses enam kui 10 baaspunkti võrra. Kuigi järgneva tunni jooksul oli euro suutnud enam kui poole oma langusest tagasi teha, siis tootlused püsivad endiselt madalal. Sarnaselt eurole taastus ka Euroopa aktsiaturg oma 0,8% langusest üsnagi kiiresti ning lõpetas päeva üle protsendise tõusuga.

Sesoone efekt oli kohati ootuspärane

Euroala ostujuhtide indeksi langust vedanud teenindussektori nõrgenemise taga on ka hooajaline efekt. Kui vaadata viimase kolme aasta teenuste PMI graafikut, siis madalaimad tulemused on tehtud just sügis ja talvekuudel, samas kui näitaja on olnud kõige kõrgem kevadel ja suvel. Seda on tinginud tarbijate aktiivsus kasutada teenuseid just suvekuudel, millest suurimaks võitjaks on turismisektor. Küll aga pole viimaste aastate näitel sedavõrd suurt langust just sügiskuudel näha olnud, mis süvendab pessimismi euroala majanduse tuleviku osas.