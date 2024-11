Sunly alustas Ristil Baltikumi suurima päikesepargi ehitust

Sunly kaasasutaja Priit Lepasepa sõnul on Risti päikesepark osa suuremast hübriidenergia projektist, mis hõlmab päikese- ja tuuleenergia kõrval ka energiasalvestust. „Lisaks päikesepargile plaanime lähiaastatel Ristile rajada ka akupargi, mis aitab tulevikus tarbijate jaoks elektrihinda stabiliseerida,“ ütles Lepasepp. Kavandatava akupargi võimsus on 144 MW . Käimasoleva tuuleenergeetika eriplaneeringu raames soovib ettevõte leida koostöös kogukonnaga asukoha ka 9 tuulikule.

Kevadel sõlmis ettevõte Lääne-Nigula vallaga kokkuleppe, mille kohaselt saab vald Risti päikeseelektrijaama müügikäibest 0,6%. Näiteks elektrihinna 5 senti/kWh korral on tasu ligikaudu 75 000 eurot aastas. Kokkulepe kehtib 25 aastat, mis on päikesepargi eeldatav minimaalne eluiga. Tuulepargi rajamisel pakub Sunly kogukonnale ka soodsamat elektrit.

Park tehniliste uuendustega

Risti päikesepargi planeerimisel on pandud rõhku tehnoloogilisele innovatsioonile, et toota võimalikult palju puhast elektrit aegadel, kui seda on rohkem vaja. Pargi paneelid pööravad ennast päikese suunas, mis tagab parema tootlikkuse hommiku- ja õhtutundidel, kui elektritarbimine on suurem. Pargi rajamise peatöövõtjaks on Connecto.