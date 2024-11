Järgmise suure kaubanduskeskuse müügi ootel. Üks Rocca al Mare ostuhuviline andis endast juba teada

Veel teisipäeval ütles EfTENi juht Viljar Arakas Ärilehele , et nende tähelepanu on koondunud Kristiine tehingule. „Kristiine võttis ikka päris võhmale. Praegu tuleb meil keskenduda sellele, et keskus enda juhtimise all hästi tööle saada,“ lausus Arakas. Reedeks oli aga Arakas end juba kogunud ja andis LHV finantsfoorumis teada , et on huvitatud ka teisest veel soomlaste kätte jäänud kaubanduskeskusest. „Minu parima teadmise alusel on Citycon huvitatud ka oma Eesti viimase objekti, Rocca al Mare kaubanduskeskuse müügist sobivatel tingimustel. Kui keegi võtab asja ette, siis osaleksin emissioonis ka ise. Luban seda!“ andis Arakas veksli välja.

Soome börsifirma Citycon Oy on kommunikeerinud, et neil on vaja euribori kiire kasvu tõttu finantsvõimendust emaettevõtte tasandil vähendada. Aktsionäridele lubasid nad oma sel aastal müüa 350 miljoni euro eest. Müües Kristiine keskuse 129 miljoni euroga, on nad oma lubaduse sisuliselt täitnud. Samas on Ärilehega rääkinud allikad kindlad, et Citycon jätkab oma tehinguid Eestis. On väga ebatõenäoline, et nad jäävad Eestisse pikalt opereerima vaid Rocca al Mare keskusega.