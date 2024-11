Kunst on jätkuvalt hinnas. Eduard Wiiralti tippteos müüdi jälle rekordi lähedase hinnaga

Allee galerii juhataja Katre Palmi sõnul näitab sügisoksjoni esimesel päeval tehtud müük, et Wiiralti tuntuim teos on jätkuvalt hinnaline. Selle aasta aprillis oli teos müüdud 63 000 euroga. See tähistas Eesti kõige kallimat graafilist kunstiteost läbi ajaloo. Aastatel 1930–1932 Pariisis valminud graafiline leht on valitud 12 mõjukaima Eesti kunstiteose hulka.